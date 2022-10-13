Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза

Главное: Экс-участник Modern Talking Дитер Болен заявил, что если бы страны Запада не вводили санкции против России, то в ЕС тогда не было бы энергетического кризиса.

Детали: Известный продюссер и бывший участник Modern Talking Дитер Болен заявил, что если бы страны Запада не вводили санкции против России после начала войны в Украине и политики «разумно» сели бы за стол переговоров, то не нужно было бы прибегать к «выкрутасам» в борьбе с энергетическим кризисом. Заявление он сделал еще в конце августа. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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