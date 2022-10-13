Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза

Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза

Агата Кловская
13.10.22 19:29
116
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза

Главное: Экс-участник Modern Talking Дитер Болен заявил, что если бы страны Запада не вводили санкции против России, то в ЕС тогда не было бы энергетического кризиса.

Детали: Известный продюссер и бывший участник Modern Talking Дитер Болен заявил, что если бы страны Запада не вводили санкции против России после начала войны в Украине и политики «разумно» сели бы за стол переговоров, то не нужно было бы прибегать к «выкрутасам» в борьбе с энергетическим кризисом. Заявление он сделал еще в конце августа. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: война в Украине, Битер Болен, Modern Talking

Комментарии

Статьи

13.10.22 16:38

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

США превращаются в страну третьего мира
13.10.22 10:54

США превращаются в страну третьего мира

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.10.22 19:38

Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
13.10.22 19:20

Программа Кабмина Украины по восстановлению разрушенного жилья не работает, - житель Бородянки
13.10.22 16:55

В Киеве пока не планируется отключение света, — ДТЭК
13.10.22 16:45

В День защитников и защитниц Украины в УПЦ совершат молебны и панихиды за украинских воинов
13.10.22 16:39

Зеленский сравнил действия Путина и Гитлера
13.10.22 16:24

В Минобороны Великобритании рассказали, как долго Запад будет предоставлять оружие Украине
13.10.22 16:02

Верующие и священники УПЦ передали автомобили для ВСУ
13.10.22 15:58

Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский
13.10.22 15:50

В Виннице освятили кресты и купола Сретенского храма УПЦ
13.10.22 15:47

ПАСЕ признала Россию террористическим режимом
13.10.22 15:58

Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский
13.10.22 15:47

ПАСЕ признала Россию террористическим режимом
13.10.22 14:18

В Минобороны назвали сроки решений по закрытию украинского неба
13.10.22 13:13

В Украине отменили веерные отключения электроэнергии
13.10.22 10:06

Киевскую область атаковали дроны-камикадзе
13.10.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 63,8 тысяч солдат
12.10.22 15:58

ВСУ освободили очередной населенный пункт на Херсонщине
12.10.22 14:45

ВСУ сбили четыре вертолета врага всего за 18 минут
12.10.22 13:36

Львову вернули свет и воду
12.10.22 12:53

ЗАЭС снова обесточена
11.10.22 16:35

В Киеве слышны звуки стрельбы
11.10.22 12:13

Путин опасается госпереворота, – The Sun
07.10.22 11:47

Бабье лето официально пришло в Киев
09.10.22 10:45

В Москве идет большая «чистка» высшего военного руководства?
07.10.22 12:35

Украинцы получили Нобелевскую премию мира
07.10.22 15:19

Стало известно, в чем сложность деоккупации Луганщины
07.10.22 12:27

Назначен новый глава НБУ
10.10.22 09:39

В Киеве после обстрелов частично перестало работать метро
07.10.22 14:50

США помогут Украине подготовиться к зиме
11.10.22 16:08

Киевлян попросили не посещать больницы без острой надобности
Фото и Видео
Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза
Программа Кабмина Украины по восстановлению разрушенного жилья не работает, - житель Бородянки
Программа Кабмина Украины по восстановлению разрушенного жилья не работает, - житель Бородянки
В Белгороде обломки ракеты упали на многоэтажку, разрушив верхний этаж
В Белгороде обломки ракеты упали на многоэтажку, разрушив верхний этаж
На Луганщине россияне равняют с землей деоккупированные населенные пункты
На Луганщине россияне равняют с землей деоккупированные населенные пункты
Байден странно оговорился о своем покойном сыне
Байден странно оговорился о своем покойном сыне
На Киевщине пчелы умудрились «разминировать» свой улей
На Киевщине пчелы умудрились «разминировать» свой улей
Киевскую область атаковали дроны-камикадзе
Киевскую область атаковали дроны-камикадзе
Голограмма Владимира Зеленского неожиданно привлекла внимание пользователей Соцсети
Голограмма Владимира Зеленского неожиданно привлекла внимание пользователей Соцсети
Более 800 грузовиков застряли в очереди на Керченскую переправу
Более 800 грузовиков застряли в очереди на Керченскую переправу
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.