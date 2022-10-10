Кроме Киева Россия сегодня атаковала больше 10 украинских городов

Главное: Россия атаковала Украину ракетными ударами. Кроме Киева взрывы слышны в Днепре, Обухове, Житомире, Виннице, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Конотопе, Харькове, Хмельницком, Одессе, Винницкой и Черкасской областях.

Детали: Утром понедельника, 10 октября, Россия снова атаковала украинские города. Кроме Киева под обстрел попали Днепр, Житомир, Винница, Львов, Ровно, Ивано-Франковск, Конотоп (Полтавская область), Харьков, Обухов (Киевская область), Одесса, Хмельницкий, Винницкая и Черкасская области.

Так, в Днепре слышали не менее пяти взрывов. Социальные сети пишут о пожарах, а также о прилетах в пригороде.

Очевидцы говорят о взрывах во Львове, Тернополе и Хмельницком (были прилеты по инфраструктуре, пропала связь и электричество).

О погибших и пострадавших пока не известно.

В тему: Киев снова атакован, утром прогремело несколько взрывов в центре города.