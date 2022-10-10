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Видео-Новости > Киев снова атакован, утром прогремело несколько взрывов в центре города

Киев снова атакован, утром прогремело несколько взрывов в центре города

Александр Панько
10.10.22 08:59
1869
Киев снова атакован, утром прогремело несколько взрывов в центре города

Главное: В центре Киева прогремели взрывы. Были нанесены ракетные удары.

Детали: Утром понедельника, 10 октября, по центру Киева был нанесен ракетный удар. Пока адреса «прилетов» не уточняются.

Социальные сети пишут, что было сразу несколько взрывов.

Их уже подтвердил мэр города Виталий Кличко: «Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже».

В ГСЧС говорят, что могут быть погибшие и раненные.

 

В тему: Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин.

Тэги: Киев, общество, война, новости Украины

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