Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших

Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших

Александр Панько
08.10.22 21:09
982
Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших

Главное: В результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту погибли 3 человека. Обнародовано фото, имя и фамилия владельца красной фуры, которая, предположительно, взорвалась на мосту.

Детали: По предварительным данным в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту погибли 3 человека. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

РосСМИ также обнародовали фото владельца красной фуры, которая, предположительно, взорвалась на Крымском мосту. Это Борис Юсупове из Краснодара, на него была записана фура. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на своё имя.

Источники российского издания РБК в силовых структурах утверждают, что водителя грузовика, который предположительно взорвался на Крымском мосту, использовали вслепую. Якобы мужчина получил заказ на перевозку удобрений через интернет и не знал о запланированной акции.

 

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

В тему: Взорван Крымский мост. Есть информация, что за этим стоит СБУ

Тэги: взрыв, криминал, Керченский мост, крымский мост

Комментарии

Статьи

06.10.22 19:37

Половине украинцев не хватает денег до зарплаты

Автор: Агата Кловская

Дайджест

В Украине продолжают дорожать продукты питания: яйца, бананы, лук...
06.10.22 19:11

В Украине продолжают дорожать продукты питания: яйца, бананы, лук...

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.10.22 17:50

Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Сергия Радонежского
08.10.22 16:50

Предстоятель УПЦ освятил новый столичный храм в честь преподобного Сергия Радонежского
08.10.22 13:30

УПЦ помогает украинским военнослужащим, переселенцам, больным и нуждающимся
08.10.22 13:15

В Киево-Печерской лавре УПЦ до 16 октября проходит выставка-ярмарка «Покровская»
08.10.22 13:02

Взорван Крымский мост. Есть информация, что за этим стоит СБУ
08.10.22 12:55

Священник УПЦ рассказал, как научиться прощать обиды
08.10.22 12:40

На Сумщине при участии УПЦ передали гумпомощь пострадавшим от обстрелов
08.10.22 12:25

На Ровенщине священники и верующие УПЦ сдали кровь для украинских воинов
08.10.22 11:40

В столице накануне освящения храма УПЦ замироточила икона
07.10.22 17:00

Священники Волынской епархии УПЦ передали гуманитарный груз медикам и военным
08.10.22 13:02

Взорван Крымский мост. Есть информация, что за этим стоит СБУ
07.10.22 14:21

Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин
07.10.22 12:35

Украинцы получили Нобелевскую премию мира
07.10.22 12:27

Назначен новый глава НБУ
07.10.22 10:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 61 680 солдат
07.10.22 09:29

Байден признал возможность ядерной войны
06.10.22 19:59

Зеленский призвал НАТО превентивно шандарахнуть по России
06.10.22 19:44

В Сеть слили видео реальных боев на херсонском направлении
06.10.22 16:58

Зимой украинцам придется сидеть без света по 6-8 часов
06.10.22 16:25

Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении и уволили. Он уже смылся из Украины
06.10.22 16:58

Зимой украинцам придется сидеть без света по 6-8 часов
03.10.22 12:25

В «ЛНР» говорят, что ВСУ взяли курс на Лисичанск
05.10.22 09:48

Как оказалось, с начала войны россияне стали… меньше пить
05.10.22 11:09

Стало известно, какие продукты нельзя замораживать
06.10.22 16:16

В Новой Каховке исчезли российские военные, — Хлань
03.10.22 14:37

Масочный режим возвращается в Киев
07.10.22 11:47

Бабье лето официально пришло в Киев
03.10.22 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 60 430 солдат
06.10.22 11:02

Трамп заявил, что над США смеется весь мир
03.10.22 11:58

Под Лиз Трасс уже зашаталось кресло
Фото и Видео
Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших
Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших
Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших
Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших
Взорван Крымский мост. Есть информация, что за этим стоит СБУ
Взорван Крымский мост. Есть информация, что за этим стоит СБУ
Появилось видео с места обстрела автобуса в Херсоне
Появилось видео с места обстрела автобуса в Херсоне
Назначенный россиянами «замглавы» Херсонщины призвал Шойгу застрелиться
Назначенный россиянами «замглавы» Херсонщины призвал Шойгу застрелиться
В Сеть слили видео реальных боев на херсонском направлении
В Сеть слили видео реальных боев на херсонском направлении
В Мелитополе что-то сильно гремит
В Мелитополе что-то сильно гремит
В Таиланде бывший полицейский застрелил десятки детей
В Таиланде бывший полицейский застрелил десятки детей
На юге Украины россияне продали нашим военным БМП
На юге Украины россияне продали нашим военным БМП
Жуткое ДТП в Гватемале унесло семнадцать жизней
Жуткое ДТП в Гватемале унесло семнадцать жизней
Появилось видео матерящегося Байдена
Появилось видео матерящегося Байдена
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.