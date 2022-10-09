Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших

Главное: В результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту погибли 3 человека. Обнародовано фото, имя и фамилия владельца красной фуры, которая, предположительно, взорвалась на мосту.

Детали: По предварительным данным в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту погибли 3 человека. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

РосСМИ также обнародовали фото владельца красной фуры, которая, предположительно, взорвалась на Крымском мосту. Это Борис Юсупове из Краснодара, на него была записана фура. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на своё имя.

Источники российского издания РБК в силовых структурах утверждают, что водителя грузовика, который предположительно взорвался на Крымском мосту, использовали вслепую. Якобы мужчина получил заказ на перевозку удобрений через интернет и не знал о запланированной акции.

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