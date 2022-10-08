Взорван Крымский мост. Есть информация, что за этим стоит СБУ

Главное: Утром прогремел взрыв на Крымском мосту. Разрушено ж.д. и автомобильное плотно. В РФ создана правительственная комиссия по расследованию ЧП. Есть информация, что за подрывом Крымского моста стоит СБУ.

Детали: В 06:15 утра 8 октября прогремел взрыв на Крымском мосту. Предварительно, красный тягач, начинённый взрывчаткой, смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту. На даный момент пожар потушен. Разрушено ж.д. и автомобильное плотно. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Президент РФ Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Глава «парламента» Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы».

В МИД РФ после подрыва Крымского моста заявили о «террористической сущности» украинской власти. «Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины.

После взрыва все автобусные рейсы из Крыма были отменены. Продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена. На крымских АЗС начали выстраиваться огромные очереди. Кроме того, в Крыму ограничивают продажу товаров бакалейной группы (сухие съестные товары — чай, сахар, кофе, мука, крупа, перец и т. п.), чтобы избежать искусственного ажиотажа: до 3 кг в одни руки.

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