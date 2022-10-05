ВСУ уже освободили несколько сел на Луганщине

Главное: Украинские военные взяли под контроль села Грековка и Макеевка. Также деоккупированы населенные пункты в Донецкой и Херсонской областях.

Детали: Вооруженные силы Украины публикуют первые фото и видео подтверждения освобождения населенных пунктов в Луганской области.

На данный момент известно, что наши бойцы вошли в села Грековка и Макеевка.

Также сегодня стало известо о деоккупации в Донецкой области сел Ямполь и Терны.

Кроме того, украинский флаг сегодня поднят в селе Нововоскресенское Херсонской области.

В тему: ВСУ приступили к деоккупации Луганской области.