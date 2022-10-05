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Видео-Новости > ВСУ уже освободили несколько сел на Луганщине

ВСУ уже освободили несколько сел на Луганщине

Агата Кловская
05.10.22 16:16
167
ВСУ уже освободили несколько сел на Луганщине

Главное: Украинские военные взяли под контроль села Грековка и Макеевка. Также деоккупированы населенные пункты в Донецкой и Херсонской областях.

Детали: Вооруженные силы Украины публикуют первые фото и видео подтверждения освобождения населенных пунктов в Луганской области.

На данный момент известно, что наши бойцы вошли в села Грековка и Макеевка.

Также сегодня стало известо о деоккупации в Донецкой области сел Ямполь и Терны.

Кроме того, украинский флаг сегодня поднят в селе Нововоскресенское Херсонской области.

В тему: ВСУ приступили к деоккупации Луганской области.

Тэги: общество, Луганская область, деоккупация, ВСУ, новости Украины, война в Украине

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