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Видео-Новости > ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине

ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине

Агата Кловская
04.10.22 15:26
428
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине

Главное: Украинские военные за пару дней продвинулись на десятки километров в Херсонской области. В частности, сообщается о деоккупации сел Староселье, Дудчаны, Давидов Брод и Великая Александровка.

Детали: Вооруженные силы Украины во вторник, 4 октября, освободили несколько важных стратегических населенных пунктов в Херсонской области. Соответствующие фото и видеодоказательства публикуются в соцсетях.

В частности, сообщается о деоккупации сел Староселье, Дудчаны, Давидов Брод и Великая Александровка.

Отметим, что за Давыдов Брод бои шли с конца августа.

В тему: Жителей Луганщины готовят к эвакуации из-за наступления ВСУ.

Тэги: общество, Херсонская область, деоккупация, ВСУ, новости Украины, война в Украине

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