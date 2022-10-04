ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине

Главное: Украинские военные за пару дней продвинулись на десятки километров в Херсонской области. В частности, сообщается о деоккупации сел Староселье, Дудчаны, Давидов Брод и Великая Александровка.

Детали: Вооруженные силы Украины во вторник, 4 октября, освободили несколько важных стратегических населенных пунктов в Херсонской области. Соответствующие фото и видеодоказательства публикуются в соцсетях.

В частности, сообщается о деоккупации сел Староселье, Дудчаны, Давидов Брод и Великая Александровка.

Отметим, что за Давыдов Брод бои шли с конца августа.

В тему: Жителей Луганщины готовят к эвакуации из-за наступления ВСУ.