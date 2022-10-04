Щенок покакал в прямом эфире 1+1

Главное: В утреннем эфире 1+1 щенок сходил покакать прямо на стол ведущих.

Детали: В утреннем эфире 1+1, который транслировался, в том числе, и на телеканале «Рада» в рамках телемарафона, щенок перепутал стол ведущих с кустами и сходил в туалет в прямом эфире. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Утренний эфир был посвящен домашним питомцам, пострадавшим от войны.

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