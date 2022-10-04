Извращенец из Черновцов, который показывал детям половые органы, застрелил молодую полицейскую

Главное: Педофил в Черновцах застрелили молодую полицейскую Таисию Татарин и ранил ее напарника.

Детали: В Черновцах в результате перестрелки погибла 22-летняя полицейский, младший лейтенант Таисия Татарин. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Наряд Таисии Татарин и Александра Гуцула прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних: заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям. Патрульные разыскали педофила, но оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали.

Информация о задержании извращенца пока не поступала.

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