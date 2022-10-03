ВСУ продолжают зачищать Харьковщину от врага

Главное: Украинские военные деоккупировали еще несколько населенных пунктов в Харьковской области. В частности, ВСУ освободили большую часть Боровской громады.

Детали: Большая часть Боровской громады Харьковской области освобождена от российских оккупантов, сообщает поселковый совет в понедельник, 3 октября.

«Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ! Слава Украине! Героям слава! Подробности позже», — говорится в сообщении.

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