Украинские военные зашли в Лиман

Главное: ВСУ зашли в город Лиман, который ранее оккупировали войска РФ. Уже появилось видео, подтверждающее эту информацию.

Детали: ВСУ зашли в Лиман (Донецкая область), Минобороны РФ подтвердило вывод своих войск из города. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В Лимане сейчас продолжаются бои. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

А лидер Чечни Кадыров уже нашел виновного в сдаче россиянами города — им является командующий Центральным военным округом РФ Александр Лапин.

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