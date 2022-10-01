Французы представили жидкое платье, которое распылили на голую женщину

Главное: Французский бренд представил жидкое платье. При контакте с кожей жидкость испаряется и масса превращается в ткань.

Детали: Французский бренд представил жидкое платье. Одежду «распылили» прямо на Беллу Хадид на показе Coperni. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Учёные полгода придумывали материал: это волокна хлопка в полимерной пропитке. При контакте с кожей жидкость испаряется, и масса превращается в ткань.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»