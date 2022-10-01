Человекоподобный робот от Илона Маска Tesla Bot скоро будет запущен в массовое производство

Главное: Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Tesla Bot. Он будет стоить менее 20 000 долларов.

Детали: Илон Маск продемонстрировал прототип человекоподобного робота Tesla Bot или Optimus, заявив, что сможет производить миллионы таких роботов. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Робот-гуманоид Tesla Optimus будет стоить менее 20 000 долларов. Маск также добавил, что планирует выпустить женскую версию Optimus.

Маск сказал, что массовое развертывание роботов может преобразовать цивилизацию и создать «будущее изобилия, будущее без бедности».

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