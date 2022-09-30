Путин объявил об аннексии четырех областей Украины

Главное: В Кремле проходит церемония аннексии Россией четыре украинских областей, где провели псевдореферендум. На ней Владимир Путин объявил о присоединении Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

Детали: Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

«У „ДНР“, „ЛНР“, Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией», — заявил он.

«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о присоединении четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей», — утверждает Путин.

При этом он призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

«Но выбор народа Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей обсуждение не подлежит», — сказал Путин.

Он пообещал обеспечивать безопасность оккупированных территорий и восстанавливать их инфраструктуру.

По его словам, «жители оккупированных территорий становятся гражданами РФ навсегда».

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