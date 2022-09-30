Беспилотник атаковал образовательный центр в Афганистане – погибли десятки людей

Главное: В Кабуле беспилотник атаковал образовательный центр. Погибли не менее 32 человек.

Детали: В Кабуле (Афганистан) произошел кровавый теракт. Тут беспилотник атаковал образовательный центр в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.

Жертвами стали не менее 32 людей, еще 40 человек получили различные ранения.

Сейчас продолжается разбор завалов и спасение пострадавших.

Местные военные не уточняют, кто стоит за атакой.

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