Стало известно, каким регионам Украины угрожают иранские дроны

Главное: В ОК Юг сказали, каким регионам угрожают иранские дроны. Отмечается, что россияне могут использовать дроны только на той территории, куда они могут доставать.

Детали: Российские оккупанты стали чаще использовать иранские дроны. Эти БПЛА могут отлетать от вражеской базы максимум на 2,5 тысячи километров.Таким образом, россияне могут бить беспилотниками только по южному региону, сказала глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.

«Тактико-технические характеристики дают возможность дронам удаления от базы примерно на 2,5 тыс км. Это значит, что под угрозой только южные регионы Украины, по которым они могут направляться с временно оккупированной территории», — отметила Гуменюк.

По ее словам, оружие достаточно новое, наши специалисты изучают всего его характеристики и при попадании в цель, и тогда, когда дроны сбиваются нашими военными.

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