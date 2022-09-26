Россиянин совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украину

Главное: Россиянин поджег себя, чтобы не идти на войну. Российские СМИ сообщают, что мужчина, протестовавший против участия в спецоперации, получил ожог 90% поверхности тела.

Детали: В российском городе Рязани на центральном автовокзале в воскресенье мужчина совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украине. Об этом сообщает ТГ-канал Новости Рязани ya62.

«Мужчина кричал, что не хочет участвовать в спецоперации в Украине», — рассказал очевидец.

«Новая газета» опубликовала видео с моментом воспламенения мужчины на рязанском автовокзале

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