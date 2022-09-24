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Видео-Новости > Обнародовано пикантное видео отдыха сына президента США

Обнародовано пикантное видео отдыха сына президента США

Агата Кловская
24.09.22 08:34
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Обнародовано пикантное видео отдыха сына президента США

Главное: Появилось пикантное видео отдыха Хантера Байдена. Стоимость номера в сутки — 4200 долларов.

Детали: Daily Mail опубликовало пикантное видео с отдыха сына президента США Хантера Байдена в 2018 году в люксовом отеле в Малибу, стоимостью 4200 долларов в сутки. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Хантер вскоре может стать фигурантом расследования о налоговом мошенничестве.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: отдых, Хантер Байден, Малибу

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