Обнародовано пикантное видео отдыха сына президента США

Главное: Появилось пикантное видео отдыха Хантера Байдена. Стоимость номера в сутки — 4200 долларов.

Детали: Daily Mail опубликовало пикантное видео с отдыха сына президента США Хантера Байдена в 2018 году в люксовом отеле в Малибу, стоимостью 4200 долларов в сутки. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Хантер вскоре может стать фигурантом расследования о налоговом мошенничестве.

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