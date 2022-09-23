Россия нанесла удар иранскими дронами по Одессе

Главное: Россия с помощью иранских дронов нанесла удар по Одессе. Два дрона разрушили административное здание в припортовой зоне. С пожаром борются спасательные службы.

Детали: Российские агрессоры атаковали Одессу иранскими беспилотниками «Шахид-136» после обеда в пятницу, 23 сентября. Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

«Одесса атакована дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский», — говорится в сообщении.

При этом указано, что один Шахид-136 сбит над морем силами противовоздушной обороны.

Очевидцы публикуют видео полетов вражеских дронов над центром Одессы.

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