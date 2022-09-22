Разгоняя митинги в России, силовики не церемонились ни с женщинами, ни с мужчинами

Главное: Накануне в российских городах прошли массовые задержания участников митингов, направленных против мобилизации. Городами-лидерами по числу задержанных стали Санкт-Петербург и Москва.

Детали: В России на акциях протеста против мобилизации задержали свыше 1300 человек. Об этом вечером в среду, 21 сентября, сообщает российский правозащитный проект ОВД-Инфо.

По последним данным, в 38 городах силовики схватили 1341 протестующего, среди них много женщин.

Городами-лидерами по числу задержанных стали Санкт-Петербург (558 человек) и Москва (503 задержанных). В остальных населенных пунктах митинги были немногочисленные, соответственно захваченных людей меньше полусотни в каждом.

В соцсетях обнародованы видео задержаний, которые отличались особой жестокостью — правоохранители избивали и тащили в автозаки и мужчин, и женщин.

При этом в Самаре была задержана местная жительница, которая прогуливалась по центральной площади с ребенком в коляске.

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