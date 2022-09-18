Украинская киноакадемия увидела конъюнктуру в создании фильма «Буча», но не рассмотрела ее у авторов фильма «Азовсталь»

Главное: Украинская киноакадемия критикует авторов фильма «Буча» за военную конъюнктуру, но отдает грант Netflix на создание еще одного проекта на тему войны - «Азовсталь».

Детали: Украинская киноакадемия выступила с критикой в адрес создателей фильма «Буча». В частности, академики заявили: «Тема событий войны России против Украины нуждается в максимально деликатном подходе. Изображение трагических событий в игровых фильмах в то время, пока идет война, влечет за собой риск конъюнктурного использования трагедии, что мы считаем неприемлемым».

Параллельно с этим Украинская академия дает грант от Netflix (15000 долларов) на создание фильма «Азовсталь» (продюсер Денис Иванов). Странно, что академики, попавшие с этими грантами в громкий коррупционный пскандал, не считают, что тема Азовстали тоже может повлечь «за собой риск конъюнктурного использования трагедии».

Интересно также, что сценарий к фильму «Азовсталь» вызвался писать Олег Сенцов, который сделать этого сейчас не сможет физически, поскольку на данный момент воюет в рядах ВСУ.