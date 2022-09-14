Появилось видео трупа Елизаветы II

Главное: Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец. Продолжается церемония прощания.

Детали: В Великобритании продолжается прощание с королевой Елизаветой II. Гроб с ее трупом, который находился в Эдинбурге, доставили в Лондон и разместили в Букингемском дворце.

Ранее «груз» доставили на военную базу Нортхолт с помощью самолета.

Машину с телом встречали тысячи людей.

Сейчас рядом с гробом находятся король Чарльз III, ее внуки Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи.

Сегодня труп перевезут из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где они будут оставаться четыре дня.

Для всех желающих проститься доступ к гробу откроют с 17-00 среды до 6-30 понедельника.

Похороны должны состояться 19 сентября.

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