В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах

Главное: В Ростовской области 12 сентября прогремел взрыв. Его слышали в 10 городах региона.

Детали: Жители сразу нескольких городов юга России слышали громкий взрыв. Об этом пишут РосСМИ.

Отмечается, что хлопок был слышен в Ростове (центр, Западный, Суворовский и другие районы города), в Азове, в Таганроге, в Новошахтинске, в Шахтах, в Новочеркасске, в Аксае, в Ейске.

Вместе с тем, в МЧС РФ сообщили, что не получили информации о каких-либо взрывах.

Телеграм-каналы в свою очередь публикуют кадры черного дыма в Ростове. А в Таганроге жители сообщают о работе ПВО в небе.

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