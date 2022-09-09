Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу

Главное: На данный момент известно о попаданиях в Шевченковском районе города, информация о пострадавших уточняется.

Детали: Харьков подвергся мощному вражескому обстрелу. Об этом днем 9 сентября сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он уточнил, что оккупанты били из РСЗО.

«Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. Предварительно пострадал детсад и пожар на одной автозаправке. О пострадавших информация уточняется», — написал Терехов в Telegram.

Отметим, что местные паблики сообщают о не менее семи «прилетов».

Позже мэр добавил, что есть попадания в частные дома, в некоторых из них возникли пожары.

«Также прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города», — подчеркнул он.

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