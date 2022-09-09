Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»

Главное: Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко порвал крестообразную связку и пропустит около полугода. Также сообщается о серьезной травме Георгия Бущана.

Детали: Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко в матче группового этапа Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» получил травму и не смог самостоятельно покинуть пределы поля.

Бывший врач львовского Руха Дмитрий Бабелюк прокомментировал момент, в котором травмировался 23-летний футболист. По мнению специалиста, игрок порвал себе крестообразные связки.

«А вот и механизм травмы Николая: При отборе мяча весь вес перешел на опорную левую ногу. Колено в этот момент приобрело патологическое вальгусное отклонение (когда колено смещается внутрь). Это очень типичный механизм разрыва передней крестообразной связки», — объяснил Бабелюк.

В столичном клубе подтвердили, что игроку понадобится хирургическое вмешательство. Он пропустит около шести месяцев.

Кроме этого, сообщается, что серьезную травму получил и голкипер «Динамо» Георгий Бущан. О характере повреждения пока не известно.

Отметим, что киевляне проиграл «Фенербахче» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное арбитром время.

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