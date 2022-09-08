Королева Елизавета II умерла. Британский трон теперь займет принц Чарльз - Карл III

Главное: В замке Балморал (частная резиденция английских королей в Шотландии) в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Британский трон теперь по закону переходит к ее сыну — принцу Чарльзу.

Детали: Сегодня в замке Балморал (частная резиденция английских королей в Шотландии) в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II.

Британский трон теперь по закону переходит к ее сыну — принцу Чарльзу. Ему 74 года. Новый британский монарх взял имя Карл III.

Напомним, муж королевы принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Елизавета II (имя при рождении — Элизабет Александра Мария Виндзор) родилась 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта и его жены герцогини Йоркской. Она правила Великобританией 70 лет.