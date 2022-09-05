На Луганщине люди стоят в километровых очередях за хлебом, — Гайдай

Главное: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на захваченных территориях Луганщины «произошло возвращение в 30-е годы». Люди там стоят в километровых очередях за хлебом.

Детали: На временно оккупированных территориях Луганщины люди вынуждены подолгу стоять в километровых очередях за хлебом. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В 21 веке — это не поддается пониманию. Мы имели все: могли выбирать и получить нужное в любой момент. Никто и никогда не мог подумать, что за буханку хлеба надо будет унижаться перед кем-то. По всему, что можем видеть на захваченных территориях Луганщины — там произошло возвращение в 30-е годы», — отметил Гайдай.

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