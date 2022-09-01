Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару

Главное: Миссия МАГАТЭ прошла «серую зону». Делегация организации продолжила путь после трехчасовой задержки на украинском блокпосту.
Детали: Миссия МАГАТЭ проехала «серую» зону по дороге к Энергодару и въехала на контролируемую россиянами территорию, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 1 сентября.
Сообщается, что во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.
Представитель МАГАТЭ Фредрик Даль сообщил, что миссия задержалась примерно на три часа по пути в Энергодар, пишет CNN.
«Генеральный директор Гросси лично провел переговоры с украинскими военными властями, чтобы иметь возможность продолжить работу, и он по-прежнему настроен на то, чтобы эта важная миссия прибыла на ЗАЭС сегодня», — рассказал он.
По последней ситуации миссия МАГАТЭ уже въехала на контролируемую россиянами территорию.
В тему: Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов».