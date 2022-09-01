Россия уверяет, что Украина попыталась отбить Запорожскую АЭС

Главное: Вокруг ЗАЭС продолжаются бои. Россия говорит о попытке Украины отбить объект.

Детали: Утром четверга, 1 сентября, Украина попыталась освободить Запорожскую АЭС. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Информируется: «Две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата объекта».

Россияне говорят, что якобы предприняли меры по уничтожению высадившегося деcанта, в том числе с применением армейской авиации.

Кроме того уверяют, что якобы четыре украинских снаряда в ходе обстрела разорвались на удалении в четыреста метров от первого энергоблока ЗАЭС.

Россияне, занявшие Энергодар, информируют, что ВСУ якобы ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.

Комментарии украинской стороны на данный момент не поступали.

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