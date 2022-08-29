В США нашли следы динозавров, которым более 100 млн лет

Главное: В Техасе обнаружили следы динозавров, которым более 100 млн лет. Массивные следы динозавра ранее не могли обнаружить, поскольку они находились под водой и грязью.

Детали: Из-за пересыхания реки Пелюкси в парке Долина динозавров в Техасе обнаружили следы динозавров. Об этом сообщает NBS News.

Отпечатки, в основном оставленные акрокантозавром — тероподом, который достигал 4,5 метра в длину, весил семь тонн и бродил по окрестностям 113 миллионов лет назад.

По оценкам специалистов, обнаруженный вид динозавтра прошел по дороге около 100 футов и оставил примерно 140 следов.

Следы тероподов были обнаружены к юго-западу от Далласа, примерно столетие назад. По данным парка, в этом районе также были обнаружены первые отчетливые следы динозавра — зауропосейдона.

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