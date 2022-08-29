Зеленский провел секретное военное совещание

Главное: Владимир Зеленский провел военное совещание в режиме «секретно». Участники совещания заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны.

Детали: Президент Владимир Зеленский провел совещание в режиме «секретно» с представителями сектора обороны и безопасности, говорится в сообщении на сайте президента.

«На встрече присутствовали руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны. Участники совещания в режиме „секретно“ заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины», — сказано в сообщении.

Также на встрече было рассмотрено исполнение предварительных приказов верховного главнокомандующего.

«Были руководители Вооруженных сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других структур и направлений защиты нашего государства. Все вопросы, которые мы рассматривали, — они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят его последствия в дальнейших действиях наших защитников», — сказал президент Украины.

Зеленский заверил сограждан, что все террористы из страны-агрессора России понесут ответственность за удары по украинским населенным пунктам.

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