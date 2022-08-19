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Видео-Новости > На крупнейшей авиабазе Крыма прогремели взрывы

На крупнейшей авиабазе Крыма прогремели взрывы

Александр Панько
18.08.22 23:31
464
На крупнейшей авиабазе Крыма прогремели взрывы

Главное: В Крыму на аэродроме «Бельбек» прогремели взрывы. Перед этим о взрывах сообщали жители Керчи, где расположен Крымский мост.

Детали: Вечером 18 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских военных «Бельбек», расположенной в северо-западной части Севастополя. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Очевидцы слышали по меньшей мере взрывы в районе аэродрома «Бельбек». Позже туда отправилась машина российского МЧС.

Через некоторое время в Сети появилось видео якобы из «Бельбека». На кадрах виден пожар, слышны звуки взрывов и сигнала воздушной тревоги.

По информации местных, прямо сейчас на аэродроме «Бельбек» повторно прогремели взрывы. Продолжается пожар. Оккупационные власти пока не комментируют взрывы.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над Бельбеком якобы сбит беспилотник. По его словам, «нет ни повреждений, ни пострадавших», пишет российский Телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Аэродром Бельбек — крупнейшая авиабаза российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

В тему: В Крыму случилась очередная «бавовна».

Тэги: Крым, взрыв, Севастополь, аэродром, Бельбек, авиабаза

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