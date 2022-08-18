Легендарный итальянский модельер был вынужден бежать от лесного пожара

Главное: На острове Пантеллерия в Италии бушует лесной пожар. Оттуда бегут знаменитости.

Детали: На острове Пантеллерия возле Сицилии в Италии вспыхнул лесной пожар. Как пишет издание Corriere della Sera, спасаться от огня были вынуждены местные знаменитости, среди которых 88-летний модельер Джорджо Армани.

Спасатели говорят, что тут зафиксировано два очага возгорания.

Жителей городов и туристов эвакуировали из зоны ЧП.

Уже сгорело несколько домов.

Причиной пожара называют жаркую погоду.

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