Появилось видео эпичного наводнения в Париже

Главное: В Париже бушевала непогода. Город затопило.

Детали: Накануне на Париж обрушилась непогода. Это привело к затоплению города.

В частности, залило метро – из-за этого движение поездов было остановлено.

Также большая вода нарушила работу пригородных железнодорожных линий.

Известно, что метеостанция Эйфелевой башни зафиксировала порывы ветра скоростью до 104 километров в час.

Менее чем за час выпало 26 миллиметров дождя.

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