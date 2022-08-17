Появилось видео эпичного наводнения в Париже

Главное: В Париже бушевала непогода. Город затопило.
Детали: Накануне на Париж обрушилась непогода. Это привело к затоплению города.
В частности, залило метро – из-за этого движение поездов было остановлено.
Также большая вода нарушила работу пригородных железнодорожных линий.
Известно, что метеостанция Эйфелевой башни зафиксировала порывы ветра скоростью до 104 километров в час.
Менее чем за час выпало 26 миллиметров дождя.
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