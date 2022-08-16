Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы

Главное: Сегодня, 16 августа, утром в оккупированном Крыму снова прогремели взрывы. Очевидцы сообщают о пожаре на подстанции в районе села Майское Джанкойского района, также есть информация о попадании в склад боеприпасов.

Детали: Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Очевидцы слышат громкие хлопки, на видео попали столбы черного дыма.

Крыминформ пишет, что взрывы произошли в районе села Майское недалеко от Джанкоя. Местные жители публикуют видео пожара на территории трансформаторной подстанции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сначала сообщил в Facebook о «точном попадании по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района», однако позже обновил данные.

«Попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко разносятся по степи», — написал он.

Отметим, что официальной информации о ситуации пока нет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрывы в оккупированном Крыму — это демилитаризация в действии.

Он отметил, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме.

«А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии», — написал Подоляк.

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