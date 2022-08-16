Легендарный украинский боксер хочет возобновить карьеру

Главное: Боксер Александр Гвоздик хочет возобновить карьеру. Он завершил ее два года назад.

Детали: 35-летний украинский боксер Александр Гвоздик хочет возобновить карьеру, которую завершил в 2020-м году. Об этом бронзовый призер Олимпиады-2012 поведал YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».

Так, спортсмен признался: «На самом деле сейчас действительно смотрю в этом направлении. Чтобы не быть голословным, конкретики пока никакой нет. Но тренируюсь, разговариваю».

Он добавил: «Даже есть возможные даты, но говорить пока не о чем. Хочу вернуться, есть желание, планы. Сказать, что это случится на сто процентов пока не могу, но с большой долей вероятности – да».

Кроме этого боксер рассказал: «Если говорить про тренера, то я думаю, что буду работать с Марко Контрерасом, моим первым наставником. На данный момент менеджера нет. Не знаю, буду ли работать с Эгисом Климасом, скорее – нет. Сейчас разговариваю с другими. Пока никаких договоренностей, кроме устного договора о намерениях. Пока непонятная ситуация. Хочу, желание есть, а там посмотрим».

Справка :

В профессиональном ринге Александр Гвоздик провел 18 поединков – 17 побед и одно поражение.

Владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе.

Последний бой провел в октябре 2019-го года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

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