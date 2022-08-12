В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС

Главное: В МВД считают, что на Запорожской АЭС очень высокий уровень угрозы. Глава ведомства Денис Монастырский сообщил, что министерство готовится к любым сценариям вплоть до эвакуации населения.

Детали: На Запорожской АЭС очень высокий уровень угрозы, поэтому МВД готовится к любым сценариям, вплоть до эвакуации населения. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба министерства.

«Контроль за действиями на ЗАЭС отсутствует. Сегодня станция фактически находится не просто в руках врага, но и в руках неопытных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию. Все это оценивается как самый высокий уровень угрозы», — отметил Монастырский.

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