Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием

Главное: Бывший супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн опубликовал скандальное видео. На нем певица ссорится с детьми.

Детали: Музыкант и модель Кевин Федерлайн, который был мужем певицы Бритни Спирс в 2004-2007-х годах, показал скандальное видео с ее участием. На нем она ссорится с их сыновьями.

Напомним, что у пары двое детей – Шон Престон Спирс-Федерлайн (родился 14 сентября 2005-го года) и Джейден Джеймс Спирс-Федерлайн (родился 12 сентября 2006-го года).

Кадры Кевин Федерлайн выложил у себя в Instagram.

На них мальчикам уже 11 и 12 лет.

Как видно, Бритни Спирс ругается с детьми, призывая уважать ее, а также напоминает мальчикам, что они находятся в ее доме.

Также она несколько раз спрашивает сыновей о том, не сошли ли они с ума, а также называет их странными.

Ее бывший супруг призвал поклонников певицы прекратить негативно высказываться в сторону их общих детей, которые в данный момент перестали общаться с матерью.

Кроме этого мужчина отметил, что информация о том, что сыновья Спирс никогда не хотели проводить время с певицей, ложная.

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