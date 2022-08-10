В США из-за жары… взорвался древний дуб

Главное: В США взорвалось дерево, которому было двести лет. Причиной стала жара.

Детали: В американском Портленде (штат Орегон) произошел необычный инцидент. Тут из-за сильной жары буквально взорвалось и обрушилось дерево – двухсотлетний дуб.

Известно, что падающая часть дерева разорвала линии электропередач, проходивших возле него.

Эксперты говорят, что высокая температура имеет тенденцию вызывать тепловые изменения внутри дерева в древесных тканях, приводя к наполнению газов внутри дерева. Это действительно может привезти к внезапному взрыву».

Отмечается: «Обычно такое происходит на больших старых деревьях, особенно на дубах, которые мы любим за создаваемую ими в летнюю жару тень».

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