В США из-за жары… взорвался древний дуб

Главное: В США взорвалось дерево, которому было двести лет. Причиной стала жара.
Детали: В американском Портленде (штат Орегон) произошел необычный инцидент. Тут из-за сильной жары буквально взорвалось и обрушилось дерево – двухсотлетний дуб.
Известно, что падающая часть дерева разорвала линии электропередач, проходивших возле него.
Эксперты говорят, что высокая температура имеет тенденцию вызывать тепловые изменения внутри дерева в древесных тканях, приводя к наполнению газов внутри дерева. Это действительно может привезти к внезапному взрыву».
Отмечается: «Обычно такое происходит на больших старых деревьях, особенно на дубах, которые мы любим за создаваемую ими в летнюю жару тень».
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