В Белом доме прокомментировали сильный кашель и насморк Байдена

Главное: Джо Байден продолжает сильно кашлять после перенесенного коронавируса. Также у президента США наблюдается насморк.

Детали: Президент США Джо Байден появился в Белом доме не в лучшем состоянии. Во время своего выступления он сильно кашлял, а также у него наблюдался насморк.

Стоит отметить, что церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.

Во время мероприятия политик даже был вынужден принимать таблетки.

Еще в понедельник он заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса.

Ситуацию прокомментировал Белый дом.

Пресс-секретарь главы государств Карин Жан-Пьер сказала: «То, что мы видим сейчас, это остаточные явления после коронавируса. У него есть ингалятор, которым он пользуется время от времени».

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