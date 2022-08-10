В Белом доме прокомментировали сильный кашель и насморк Байдена

Главное: Джо Байден продолжает сильно кашлять после перенесенного коронавируса. Также у президента США наблюдается насморк.
Детали: Президент США Джо Байден появился в Белом доме не в лучшем состоянии. Во время своего выступления он сильно кашлял, а также у него наблюдался насморк.
Стоит отметить, что церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.
Во время мероприятия политик даже был вынужден принимать таблетки.
Еще в понедельник он заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса.
Ситуацию прокомментировал Белый дом.
Пресс-секретарь главы государств Карин Жан-Пьер сказала: «То, что мы видим сейчас, это остаточные явления после коронавируса. У него есть ингалятор, которым он пользуется время от времени».
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