По военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет. Минобороны РФ отрицает «прилеты»

Главное: По военному аэродрому в Крыму, где располагается учебно-тренировочный комплекс Нитка, прилетело шесть ракет. Аэродром находится более чем в 200 км от линии фронта. Миноброны РФ утверждает, что прилетов не было.

Детали: В Крыму недалеко от села Нефедоровка произошли взрывы. Фото и видео публикуют ряд Телеграм-каналов.

«Слышны взрывы со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке», — говорится в сообщении одного из них.

Отмечается, что по военному аэродрому в Крыму, где располагается учебно-тренировочный комплекс Нитка, прилетело шесть ракет.

Местные жители сообщают, что первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним еще несколько.

Есть ли пострадавшие — неизвестно. Однако местные жители сообщают о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в сторону Новофедоровки из Евпатории.

Очевидцы говорят, что чувствуют запах серы в воздухе и жалуются на перебои со связью из-за перегрузки сети.

Сакский район Крыма — популярная туристическая точка. Жители собираются на проходной, чтобы узнать, что с их родными.

Советник главы Крыма подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки.

Минобороны РФ так прокомментировало ситуацию в Новофедоровке: «9 августа около 15.20 на территории аэродрома „Саки“ в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

Отметим, что аэродром находится более чем в 200 км от линии фронта.

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