Мир сходит с ума: активизировался военный конфликт Израиля и Палестины

Главное: Армия Израиля провела операцию «Рассвет» в Секторе Газа. В ответ палестинские группировки нанесли ракетный удар.

Детали: Армия Израиля провела операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в Секторе Газа. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В ответ палестинские группировки нанесли ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив.

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