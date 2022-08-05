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Видео-Новости > В Мариуполе уничтожили мемориал украинским воинам

В Мариуполе уничтожили мемориал украинским воинам

Александр Панько
05.08.22 09:04
244
В Мариуполе уничтожили мемориал украинским воинам

Главное: В Мариуполе демонтировали мемориал в память о солдатах ВСУ. На его месте будет памятник Александру Невскому.

Детали: В Мариуполе демонтировали мемориал в память о солдатах ВСУ, погибших в Донбассе с 2014 года. «За» проголосовало 233 депутата. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Вместо мемориала российские захватчики планируют установить памятник Александру Невскому на коне.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: Донбасс, Мариуполь

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