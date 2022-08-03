В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих

Главное: В Днепре пара занялась сексом прямо посреди парка. Мужчина и женщина предались плотским утехам, не обращая внимание на проходящих мимо людей.

Детали: В Днепре пара посреди белого дня занялась сексом прямо на скамейке в парке. Об этом 3 августа сообщил Телеграмм-канал Труха.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина в кепке, в желтой футболке и джинсовых шортах пристает к девушке в красном сарафане. Не удержавшись, они занялись любовью и на прохожих внимание не обращали.

Видео содержит сцены, которые не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет.

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