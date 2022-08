Оружие победы уже в Украине, — Резников

Главное: Немецкие РСЗО MARS II уже в Украине. Эти установки называют оружием победы.

Детали: Министр обороны Алексей Резников заявил, что РСЗО MARS II уже в Украине.

«Спасибо Германии и лично моей коллеге Кристин Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы салютуют немецким партнерам!», — отметил министр обороны в Twitter.

Third brother in the Long Hand family — MLRS MARS II from Germany — has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf