России не поможет переброска сил на юг Украины, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что России не поможет переброс войск в Херсонскую и Запорожскую области. Президент подчеркнул, что стратегически у России нет шансов победить в войне с Украиной.

Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия перебрасывает часть своих сил с Востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.

«Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг — Херсонскую и Запорожскую области. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов», — заявил президент в своем вечернем обращении.

Зеленский также подчеркнул, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.

«И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш», — сказал он.

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