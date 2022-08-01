России не поможет переброска сил на юг Украины, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что России не поможет переброс войск в Херсонскую и Запорожскую области. Президент подчеркнул, что стратегически у России нет шансов победить в войне с Украиной.
Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия перебрасывает часть своих сил с Востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.
«Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг — Херсонскую и Запорожскую области. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов», — заявил президент в своем вечернем обращении.
Зеленский также подчеркнул, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.
«И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш», — сказал он.
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