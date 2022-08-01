СБУ разоблачила организаторов «референдума» на Херсонщине

Главное: СБУ разоблачила организаторов так называемого «референдума» в Херсонской области. Основная роль в проведении «референдума» была отдана прокремлевскому движению Волонтеры zа Россию.

Детали: Служба безопасности раскрыла планы россиян и разоблачила организаторов так называемого «референдума» в Херсонской области. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что основную роль в проведении «референдума» отдали прокремлевскому движению Волонтеры zа Россию. Участники должны сымитировать в регионе поддержку оккупантов местными жителями, а также создать постановочные сюжеты для российских телеканалов.

СБУ установила личности и местопребывание предателей и их координаторов.

Также сообщается, что жители Херсонской области не поддерживают планы России. А коллаборанты «докладывают» своим российским кураторам, что украинцы против «присоединения», оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения.

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