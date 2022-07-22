В Китае появилось очень необычное такси

Главное: Такси без руля появилось в Китае. Это Apollo RT6 EV.

Детали: Необычное такси представил китайский производитель Baidu. Модель Apollo RT6 EV может работать без руля.

Ожидается, что вскоре машина появится на улицах китайских городов.

Сообщается, что данный автомобиль выполнен в двухобъемном кузове и напоминает минивэн.

Как стало известно, у беспилотника съемный руль и он может передвигаться полностью в автономном режиме без участия человека.

Разработчики говорят, что их машина может автоматически функционировать в заранее указанных областях, а автопилот по своим способностям они сравнили с водителем с 20-летним стажем.

Информируется, что на борту Apollo RT6 EV предусмотрено 38 датчиков, в числе которых восемь LiDAR, необходимых для ориентирования в пространстве.

Отмечается, что в салоне такси могут быть размещены от двух до четырех пассажиров, за которыми будут присматривать камеры, установленные в салоне.

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