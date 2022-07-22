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Видео-Новости > Появилось видео, как в Подмосковье обезьяна напала на крошечную девочку из Харькова

Появилось видео, как в Подмосковье обезьяна напала на крошечную девочку из Харькова

Агата Кловская
22.07.22 10:59
231
Появилось видео, как в Подмосковье обезьяна напала на крошечную девочку из Харькова

Главное: В Подмосковье на ребенка напала обезьяна. Появилось видео инцидента.

Детали: Необычный инцидент произошел в российских Мытищах (Подмосковье). Тут на двухлетнюю девочку напала обезьяна.

Уже возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.

Известно, что семья пострадавшей приехала сюда из Харькова.

Выяснилось, что обезьяна из вида матабеев содержалась в частном зоопарке в деревне Терпигорьево, однако каким-то образом выбралась на свободу.

В тему: Душераздирающее видео плачущей козы «взорвало» социальные сети.

Тэги: Россия, мир, дети, обезьяна

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