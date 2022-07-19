Российские войска снова обстреляли Славянск

Главное: Славянск в очередной раз обстрелян российскими военными. Разрушены частные дома, под завалами остаются люди.

Детали: Российские войска в очередной раз обстреляли Славянск. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.

«К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые», — написал он.

Сейчас власти уточняют информацию о последствиях обстрела.

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